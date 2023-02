Cori contro Napoli: tifosi del Francoforte scatenati

Il Napoli vince con l’Eintracht Francoforte in Champions League. Durante la partita vergognosi cori di tifosi di casa contro i napoletani.

La società tedesca ha avvisato i suoi tifosi sui pericoli di Napoli per la sfida di ritorno al Maradona. Eppure proprio oggi alcuni tifosi del Napoli sono stati aggrediti a Francoforte prima dell’avvio del match.

Ma l’indecenza dei tifosi tedeschi si è fatta sentire anche durante la partita al Deutsche Bank Stadium. Per tutta la gara i tifosi del Francoforte hanno urlato: “Mexxa, vaffaxxxo” oltre a “Odio Napoli“. Cori continui in italiano che sono stati rivolti verso il settore ospiti dove c’erano migliaia di tifosi napoletani, arrivati a Francoforte per dare sostegno alla squadra di Spalletti.

Un comportamento davvero assurdo, anche perché i tifosi del Napoli non hanno dato minimamente fastidio, né prima né durante la gara. Ancora una volta i supporters del Napoli hanno dato prova del grande amore che hanno verso la maglia azzurra, con una invasione pacifica in Germania.