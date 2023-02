Insigne notte da incubo: sconfitta Toronto, esce zoppicando

Il Toronto perde la partita partita della Mls contro Dc United, Insigne è uscito dal campo a causa di un infortunio.

Comincia davvero male la nuova stagione di Lorenzo Insigne con il Toronto in Mls. La squadra canadese ha perso 3-2 in casa degli Dc United. Nel girone nord-americano che vede l’entrata in scena di un nuovo team Sant Louis, si sono giocate le prime partite della stagione. Vincono Philadelphia, Minnesota e Real Salt Lake, ma arriva invece una sconfitta per Toronto.

Ancora peggiore la serata di Insigne che è sato costretto ad uscire dal minuto 34, quando Toronto era sotto per il gol di Klich. Insigne è stato sostituito da Akinola. L’ex capitano del Napoli ha abbandonato il campo zoppicando in maniera vistosa, un dolore così forte che lo ha costretto a mettersi le mani sugli occhi per nascondere le lacrime. L’infortunio di Insigne verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico di Toronto.