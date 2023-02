Il tifoso della Roma è sconsolato: “Inutile giocare contro questo Napoli” – VIDEO

Il tifoso della Roma e youtuber Gabboman parla dopo l’ottava vittoria del Napoli messa a segno contro l’Empoli.

Il Napoli vince con l’Empoli per 2-0, un’altra dimostrazione di forza per gli uomini di Luciano Spalletti che anche in dieci uomini per l’espulsione di Mario Rui non subiscono mai la pressione degli avversari.

Il commento di Empoli-Napoli è stato fatto anche da Gabboman, noto youtuber e tifoso della Roma che ha detto: “Da amante del calcio, mettendo da parte la Roma, la partita che attendo di più è quella del Napoli. Quando scendono loro in campo lo spettacolo è assicurato. Osimhen è sopra a tutti. Il Napoli rispetta tutti gli avversari, non è una squadra arrogante“.

Poi ha continuato: “Il Napoli dal momento che scende in campo ti distrugge psicologicamente, ti toglie proprio la voglia di fare. Osimhen ogni pallone che tocca crea occasioni pericolosissime difficilmente fa cavolate, l’attuale stato di forma lo porta a segnare in ogni occasione. Sta viaggiando su una lunghezza d’onda diversa da tutti gli altri attaccanti della Serie A“.

Poi ha proseguito: “Una domanda sorge spontanea, ma se continua così quando lo vince il Napoli lo Scudetto? Ormai basta poco, lo Scudetto è andato Il Napoli quando inizia a martellare e giocare fa sembrare squadre forti delle squadrette”.