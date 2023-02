Empoli-Napoli 0-2: Highlights e gol, Serie A 2022/2023 -VIDEO

Empoli-Napoli 0-2, Il video con gli highlights e i gol del match del castellani valido per la ventiquattresima giornata di serie A.

Il Napoli continua a dominare in Serie A, sbancando anche il Castellani di Empoli con una vittoria per 2-0. Con l’autogol di Ismajli che ha spezzato l’equilibrio e l’acuto numero 19 di Osimhen, gli azzurri hanno raggiunto l’ottava vittoria consecutiva in campionato e ora hanno un vantaggio di +18 punti sull’Inter, avvicinandosi sempre di più alla conquista del loro terzo Scudetto. Nonostante l’espulsione di Mario Rui, il Napoli ha mantenuto il controllo del gioco e ha mantenuto il punteggio.

Guarda il video con gli highlights e i gol della partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023, e rivivi i momenti salienti della vittoria degli azzurri al castellani di Empoli.

EMPOLI-NAPOLI, I GOAL

17′: EMPOLI-NAPOLI 0-1, AUT. ISMAJLI | Zielinski, su sapiente apertura di Kvarataskhelia, indirizza in area in zona Osimhen, il quale viene anticipato dal goffo intervento di Ismajli che insacca nella propria porta.

28′: EMPOLI-NAPOLI 0-2, OSIMHEN | Kvaratskhelia si libera al limite dell’area e va alla conclusione col destro, Vicario respinge corto e sulla ribattuta si fionda Osimhen che firma il raddoppio da due passi.

EMPOLI-NAPOLI, LA MOVIOLA

Al 61′ viene annullata la rete del potenziale tris napoletano: Osimhen scatta, nonostante la resistenza di Luperto, e supera Vicario con un diagonale preciso. Ayroldi ferma tutto per fuorigioco.

Al 67′ espulso Mario Rui: il laterale portoghese ‘scalcia’ Caputo da terra e Ayroldi, dopo l’on-field review al VAR, estrae il cartellino rosso.