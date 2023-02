Empoli-Napoli 0-2, azzurri dominatori assoluti della Serie A

Empoli-Napoli 0-2, ancora una dimostrazione di forza della squadra di Spalletti che sbanca il Castellani in 10 uomini.

Il Napoli continua la sua striscia vincente in Serie A, aggiudicandosi la vittoria contro l’Empoli con un netto 2-0. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato ancora una volta di essere una macchina perfetta, vincendo l’ottava partita di fila in campionato. La vittoria è stata raggiunta già nella prima frazione di gioco, grazie all’autorete di Ismajli e al gol di Osimhen. Nonostante la sciocca espulsione di Mario Rui, il Napoli ha continuato a dominare la partita senza rivali, dimostrando di essere di un’altra categoria rispetto alle altre squadre in lotta per lo scudetto.

Il protagonista indiscusso della partita è stato Victor Osimhen, che ha segnato il suo ottavo gol consecutivo in campionato, diventando il secondo calciatore più giovane a riuscirci dopo Roberto Muzzi. Osimhen ha dimostrato di essere imprendibile in campo, dirigendo la partita e segnando il gol decisivo per la sua squadra. Anche Kvaratskhelia ha svolto un ruolo fondamentale nella vittoria del Napoli, disegnando il calcio con una naturalezza impressionante e realizzando due assist decisivi.

Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta di essere un regista da Oscar, confermando la formazione che ha giocato contro l’Eintracht Francoforte e guidando la sua squadra verso l’ennesima vittoria di questa stagione pazzesca. Il Napoli si trova ora a +18 sull’Inter seconda, continuando a macinare punti e a dimostrare di essere la squadra da battere per la lotta allo scudetto.

La vittoria del Napoli contro l’Empoli è stata un’altra dimostrazione di forza della squadra di Luciano Spalletti, che continua a vincere e a dominare la Serie A. Osimhen e Kvaratskhelia sono stati i protagonisti della partita, dimostrando di essere due giocatori determinanti per la squadra partenopea. Il Napoli si prepara ora per la prossima sfida, per continuare la sua marcia verso lo scudetto.