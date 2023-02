Invasione napoletana ad Empoli: cori e bandiere azzurre per il Napoli

Invasione napoletana al “Castellani”: cori, sciarpe e bandiere azzurre per il Napoli contro l’Empoli

Migliaia di tifosi del Napoli stanno affollando lo stadio “Castellani” di Empoli. In un clima tranquillo, i fans del club azzurro (che però non sono residenti nella regione Campania) si sono recati allo stadio toscano. Sciarpe, cori e bandiere per tutti, soprattutto i più piccoli che non vedevano l’ora di vedere il Napoli giocare ad Empoli. La partita odierna è l’opportunità per tanti emigranti e figli di emigranti di assistere dal vivo alle gesta della squadra di Luciano Spalletti.

Atmosfera caldissima per tanti napoletani trasferiti in Toscana e nel resto d’Italia

Un “Forza Napoli” complessivo caratterizza l’animo di tutti. Poi appena si entra in campo i circa 5mila tifosi caricano il Napoli con i cori “Forza Napoli”, “Napoli torna campione” e “Devi vincere”. Si gioca ad Empoli ma è come giocare al “Maradona”