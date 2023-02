Il Napoli sbanca il “Castellani”: ottava vittoria consecutiva con un neo

Live Empoli-Napoli, rileggi la diretta testuale dell’anticipo della 24ª giornata tra la capolista e i toscani di Zanetti.

Il Napoli espugna il “Castellani” con il punteggio di 0-2, in virtù dell’autogoal di Osmajli e la rete di Osimhen. Rovina i piani l’espulsione di Mario Rui per un calcione a Caputo, nonostante ciò gli azzurri non rischiano nulla.

La diretta testuale di Empoli-Napoli

97′: FISCHIO FINALE. EMPOLI-NAPOLI 0-2.

96′: CHANCE NAPOLI. Simeone allarga per Gaetano che entra in area e calcia sul primo palo: devia in corner Vicario.

92′: BRIVIDI NAPOLI. I tifosi cantano il coro “E se ne va, la capolista se ne va“.

91′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Gaetano sostituisce Anguissa, Ndombele al posto di Zielinski.

90′: L’arbitro decreta 6 minuti di recupero per il secondo tempo.

85′: SIMEONE HA IL GOAL NEL SANGUE. Neanche trenta secondi dal suo ingresso in campo, Elmas imbecca sulla destra il Cholito che, da posizione siderale, calcia: Vicario si distende sulla destra e nega il goal.

84′: STANDING OVATION AZZURRA PER OSIMHEN. Spalletti manda in campo per far rifiatare un esausto Osimhen.

82′: OCCASIONE NAPOLI. Osimhen viene imbeccato in area ma non è letale sotto porta: Vicario si salva come può.

78′: In superiorità numerica l’Empoli prova ad imbastire azioni ma va a sbattere sul muro difensivo azzurro.

76′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER L’EMPOLI. Pjava sostituisce Haas. Vignato al posto di Satriano.

70′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Elmas prende il posto di Kvaratskhelia; Olivera sostituisce Lozano.

68′: SOSTITUZIONE PER L’EMPOLI. Stojanovic prende il posto di Ebuehi.

67′: ESPULSO MARIO RUI. Caputo cade a contatto con Mario Rui. Richiamato dal VAR, l’arbitro Ayroldi nota che, nella caduta, il portoghese dà un calcio volontario al toscano: rosso diretto e Napoli in 10 uomini.

62′: AMMONITO LOZANO. Cartellino giallo al messicano per fallo su Parisi.

60′: AMMONITO GRASSI. Ammonizione per proteste.

56′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER L’EMPOLI. Caputo sostituisce Piccoli. L’ex Grassi prende il posto di Henderson

54′: Fraseggio del Napoli, Lozano per Di Lorenzo che appoggia in area piccola per Osimhen: ostacolato, il nigeriano calcia a lato una vera e propria bordata.

52′: LOZANO SFIORA IL PALO. Fendente da fuori area, lambisce di un niente il palo alla destra di Vicario.

49′: STAFFILATA DI ANGUISSA. Conclusione velenosa rasoterra del camerunense che sfiora il palo di millimetri.

47′: MIRACOLOSO RRHAMANI. Ebuehi recupera palla a Mario Rui, mette al centro per Satriano che conclude: mura in corner Rrahmani con un autentico salvataggio.

46′: INIZIO SECONDO TEMPO.

46’pt: FINE PRIMO TEMPO. Empoli-Napoli 0-2.

45′: L’arbitro concede un minuto di recupero per il primo tempo.

43′: KIM MURA TUTTO. Satriano per Baldanzi che trova un varco al limite dell’area: tiro forte ma Kim mura la conclusione.

32′: TRAVERSA KIM. Angolo di Zielinski, Kim svetta su tutti e colpisce la traversa da due metri: la palla tocca la linea e torna in campo, con l’arbitro che dice che si può proseguire perché la palla non ha varcato la linea.

28′: RADDOPPIO NAPOLI. Batte Zielinski, palla a Kvaratskhelia che, dal limite, calcia a giro: Vicario non è irreprensibile nella risposta e Osimhen scaraventa in porta il goal numero 19.

25′: AMMONITO HENDERSON. Il numero 8 si becca il cartellino giallo per fallo reiterato su Osimhen.

24′: Kim anticipa Satriano: i tifosi azzurri lo sostengono a più non posso, con il coro “Kim Kim Kim”

23′: KIM CHE COLOSSO. Marin per Ebuehi che sbuca alle spalle di Mario Rui: palla al centro ma Kim, in posizione perfetta, salva in corner.

20′: BOTTA DI HENDERSON. L’anno scorso fece male al Napoli nel tragico 3-2 ammazzaScudetto, quest’anno estrae dal cilindro un bolide dai ventotto metri che Meret devia in corner.

18′: IMPRENDIBILE OSIMHEN. Lancio lungo di Di Lorenzo per Osimhen che ruba tre metri a Luperto in un fazzoletto di terreno, entra in area e conclude sull’esterno della rete.

17′: VANTAGGIO NAPOLI. In occasione del terzo corner del Napoli, la palla arriva fuori area per Kvaratskhelia che apre il compasso ed allarga sul secondo palo. Zielinski mette al centro ed Ismajli devia goffamente nella sua porta.

16′: Terzo angolo del Napoli.

11′: Conclusione di Haas lontana dai pali di Meret.

8′: Tiro di Kvaratskhelia alto

6′: Secondo angolo per il Napoli. La difesa locale respinge

3′: La retroguardia locale si oppone al primo corner

2′: Primo angolo per il Napoli.

1′: Fischio d’inizio tra Empoli e Napoli.

Formazioni Ufficiali di Empoli-Napoli

EMPOLI (4-3-1-2):Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Stojanovic, Grassi, Degli Innocenti, Fazzini, Pjaca, Caputo, Vignato.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Gaetano

Pre-Partita

Nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, l’Empoli affronta il Napoli in una partita che promette scintille. La formazione toscana si trova a metà classifica, lontana dalla zona retrocessione, mentre gli azzurri sono in testa alla classifica e vengono da una vittoria in Champions League contro il Francoforte.

Gli uomini di Spalletti scenderanno in campo con Mario Rui che si riprende la fascia mancina dopo due panchine consecutive. Politano e Elmas sono pronti a prendere il posto di Lozano e Zielinski, rispettivamente, come già accaduto contro il Sassuolo. Il resto della formazione è confermato, con Rrahmani e Kim coppia difensiva e Kvaratskhelia e Osimhen in attacco.

Dall’altra parte del campo, l’Empoli dovrà fare a meno degli squalificati Akpa Apro e Bandinelli, oltre che di Cambiaghi, finito ko nella partita contro la Fiorentina. Caputo è affaticato ma vuole stringere i denti, mentre Henderson farà il suo ingresso a centrocampo. Ismajli affiancherà Luperto in retroguardia, pronti a contrastare la formazione avversaria.

In ogni caso, si prospetta una partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che daranno il massimo per portare a casa i tre punti. L’Empoli dovrà fare attenzione alle giocate di Kvaratskhelia e Osimhen, mentre il Napoli dovrà tenere d’occhio la formazione toscana che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più quotate.

<h2″>EMPOLI-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Empoli-Napoli in streaming occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN mediante computer o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Empoli-Napoli saranno Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2):Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Stojanovic, Grassi, Degli Innocenti, Fazzini, Pjaca, Caputo, Vignato.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Gaetano