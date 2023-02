Baiano: “Osimhen e Kvaratskhelia la coppia gol più bella d’Europa”

Ciccio Baiano parla a Radio Kiss Kiss Napoli delle prestazioni in maglia azzurra di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

L’ex attaccante parla di Osimhen e dice: “È un giocatore incredibile che sta crescendo partita dopo partita, io lo metto tra i primi tre in Europa“. Secondo Baiano “Osimhen all’inizio era una diamante grezzo con un dei margini di crescita incredibili. Prima lui giocava solo per fare gol, ora partecipa alla manovra è un giocatore completo e la sua crescita non è finita“.

Kvaratskhelia-Osimhen la coppia più bella del mondo, ecco l’idea di Baiano: “Oltre alla bellezza delle giocate basta guardarli, giocano l’uno per l’altro. Quando si crea questo feeling allora è tutto più semplice. Si vede nei loro occhi la gioia quando uno dei due fai gol. Ma non dimentichiamoci anche Lozano e Politano, perché in questo Napoli c’è gloria per tutti. Ci soffermiamo su Osimhen e Kvaratskhelia che sono uomini copertina, ma poi ci sono i soldati che sono fondamentali per portare il risultato a casa“.

L’ex giocatore si sofferma a parlare anche di Spalletti: “Fa bene il mister a gettare acqua sul fuoco ed a tenere tutti calmi. Perché quest’anno si può raggiungere qualcosa di bellissimo, ma bisogna restare con i piedi ben piantati per terra“.