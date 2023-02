Bargiggia: “Liverpool via Klopp, vogliono Spalletti”

Paolo Bargiggia scrive che il Liverpool vuole Luciano Spalletti per sostituire Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds.

Il ciclo di Klopp sulla panchina del Liverpool sembra oramai terminato. Il colpo di grazia può essere arrivato in seguito alla sconfitta con il Real Madrid. Il Liverpool era in vantaggio per 2-0 ma poi si è fatta rimontare in maniera clamorosa, arrivando a subire ben 5 gol che chiudono il discorso qualificazione. Per riuscire a passare il turno ci vorrebbe un miracolo sportivo, anche perché si gioca in casa del Real Madrid, non certo un ambiente semplice.

Il Liverpool vuole Spalletti

Discorso diverso invece per il Napoli di Spalletti che sta incantando non solo in Italia ma anche in Europa. Il club di Aurelio De Laurentiis viene osannato dalla stampa internazionale per il gioco che esprime.

Gioco merito dei giocatori ma anche dell’allenatore, che ora entra nel mirino dei top club. Ecco quanto scrive Paolo Bargiggia: “Il Napoli si gode la meritata vetrina internazionale ma deve anche guardarsi da un interessamento del Liverpool per Spalletti. Aurelio De Laurentiis, come avevo anticipato, ha comunque intenzione di esercitare l’opzione in favore del club azzurro“. Sarà difficile strappare Spalletti al Napoli, anche perché di recente Giunto ha confermato il tecnico anche per la prossima stagione. Inoltre De Laurentiis vorrebbe rinnovargli il contratto almeno per un altro paio di anni.