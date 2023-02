Dalla Germania: Napoli su Dahoud, arriva a parametro zero

Il Napoli vuole Mahmoud Dahoud, giocatore del Borussia Dortmund che può arrivare in azzurro a parametro zero.

Il direttore sportivo del Napoli è sempre alla ricerca di nuovi giocatori. L’area scouting lavora per trovare calciatori che possano inserirsi immediatamente nella rosa di Luciano Spalletti, confermato proprio da Giuntoli recentemente.

La capacità sta nel prendere gli uomini giusti, al momento giusto, senza investire troppo. Un lavoro sempre più complicato visto che l’interesse della Premier League fa subito schizzare i prezzi verso l’alto.

Calciomercato Napoli: idea Dahoud

La missione comunque non è impossibile, come ha dimostrato proprio il Napoli andando a prendere Kvaratskhelia e Kim, due giocatori che oggi hanno visto aumentare a dismisura il prezzo del loro cartellino.

In questo momento l’oggetto del desiderio del Napoli sul calciomercato è Dahoud, centrocampista egiziano del Borussia Dortmund. Dalla Germania Rurh Nachrichten fa sapere che il direttore sportivo Giuntoli è seriamente interessato al giocatore.

Il Napoli a fine stagione ha intenzione di rinnovare il reparto dei centrocampisti con Ndomble che molto probabilmente non sarà conferma, così come Demme. Qualche possibilità di cessione c’è anche per Zielinski che piace a molti club di Premier League.

Dahoud a fine stagione si libera a parametro zero e sul calciatore c’è il grande interesse anche di club come Milan e Leicester. Il Napoli si sta inserendo in questa contesa, ma continua a vagliare altre soluzioni di mercato. A pesare sarà anche il cammino europeo del Napoli, che può far entrare soldi importanti nelle casse di Aurelio De Laurentiis, da investire nuovamente sul mercato.