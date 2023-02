Il Napoli vuole blindare Kim: la mossa di Aurelio De Laurentiis

Kim -Min jae piace al Manchester United, ma il Napoli vuole trattenerlo con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha pronto un nuovo contratto.

Le prestazioni di Kim sono sotto gli occhi di tutti, il difensore ha stupito anche in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Un’altra partita da 8 in pagella per il giocatore coreano che non sta facendo rimpiangere in alcun modo Koulibaly.

Eppure Kim era arrivato a Napoli tra lo scetticismo generale, fino a quel momento non aveva mai giocato in Europa ed in tanti non si aspettavano un ambientamento così repentino. Invece Kim fin dalla prima partita ha dimostrato di poter dettare legge in difesa, fermando qualsiasi attaccante.

Napoli: la decisione sulla clausola rescissoria di Kim

Certe prestazioni non passano inosservate, da tempo si parla di un interesse concreto della Premier League per Kim. In particolare il Manchester United sarebbe pronto a versare i soldi della clausola rescissoria di 45 milioni di euro, valida solo per l’estero e solo nei primi 15 giorni di giugno.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli vuole correre ai ripari e modificare subito la clausola rescissoria di Kim. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di blindare Kim e tenerlo al Napoli, ha già pronto un nuovo contratto con adeguamento economico e ed un innalzamento della clausola che verrebbe portata a 65 milioni di euro.