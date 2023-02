Veronesi difende Allegri: “Provate a togliere Osimhen al Napoli. Tira una brutta aria sulla Juve”

Lo scrittore Sandro Veronesi parla della Juventus, difende Max Allegri per i continui infortuni avuti da giocatori come Pogba e Vlahovic.

Durante una intervista a Gazzetta dello Sport, lo scrittore Sandro Veronesi parla della sua squadra del cuore: la Juventus. Veronesi non è molto ottimista per il futuro e dice: “Vedo tirare un brutto vento sulla Juve. Un’aria pesante di tutti i tipi. A partire dal rigore che nella gara d’andata contro il Nantes non ci hanno concesso nel recupero nonostante l’arbitro lo abbia verificato al Var. Chiamiamola sfortuna, però… Speriamo che il vento cambi, ma non ho troppe speranze. Magari in qualche modo battiamo il Nantes, che comunque è tredicesimo in Ligue 1, poi però non sogno troppo per i turni successivi. Però intanto pensiamo ad andare avanti. Anche perché, con tutto il rispetto per il Nantes, uscire ora sarebbe un’onta. Diciamo che, se penso al finale di stagione, spero di togliermi qualche soddisfazione soprattutto con la Coppa Italia“.

Veronesi: Spalletti, il Napoli ed Osimhen

Allegri è stato molto criticato in questa stagione, ma ha ancora due anni di contratto con la Juventus. Ecco il pensiero dello scrittore: “Intanto, al netto della penalizzazione, adesso la Juventus sarebbe seconda in classifica con gli stessi 47 punti dell’Inter. Tenuto conto che il Napoli sta facendo una stagione straordinaria tanto in Italia quanto in Europa, non mi sembra male quello che ha fatto Allegri. E non dimentichiamoci che nella prima parte di stagione ha dovuto far a meno di Pogba, Di Maria, Chiesa e in gran parte anche di Vlahovic. La squadra di Spalletti è favolosa, ma provate a toglierle Osimhen e altri3 titolari di quello livello contemporaneamente…“.

In verità Osimhen è mancato al Napoli per sette gare in questa stagione ed il Napoli ha continuato a macinare vittorie sia in Champions League contro squadre come il Liverpool, sia in Serie A, andando a vincere anche sul campo del Milan.

Ma Veronesi per rafforzare la tesi di tenere Allegri fa anche un paragone con Ancelotti e Spalletti: “Ancelotti è stato mandato via da Napoli e qualcuno lo considerava sul viale del tramonto. E

cose analoghe si pensavano su Spalletti quando lasciò l’Inter, invece… Carlo ha conquistato campionato e Champions League con il Real Madrid. E Luciano, grazie anche alle intuizioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha allestito un Napoli meraviglioso. Allegri, casomai, paga gli errori degli ultimi anni nella costruzione della rosa. E’ difficile che sia colpa di un allenatore. E il ragionamento vale anche per Sarri, che qualcuno dimentica che ha vinto l’ultimo dei nove scudetti del ciclo“.