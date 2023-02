Napoli la vittoria in Champions fa godere i tifosi: video e foto della festa

Il Napoli vince contro l’Eintracht Francoforte, festa per i club Napoli presenti in Germania ma anche per chi è rimasto in Italia.

La vittoria del Napoli in Champions League ha fatto scattare la festa dei milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. La partita è stata guardata a qualsiasi latitudine.

Foltissima anche la rappresentanza di tifosi presenti in Germania. Tantissimi i club Napoli del gruppo UANM che sono partiti alla volta di Francoforte, come vi abbiamo testimoniato già nella giornata di ieri. I tifosi si sono goduti la partita dagli spalti del Deutsche Bank Stadium vedendo la squadra di Spalletti dominare e vincere con due gol di scarto, anche se potevano essere molti di più.

Al triplice fischio finale è scattata la festa anche in altri club Napoli italiani, come si vede dai video in allegato.