Da Milano: “Tremate Lukaku è tornato. Ora cambia la musica”

Romelu Lukaku torna ad essere decisivo, il belga ha messo a segno un gol nel match di Champions League contro il Porto.

Tifosi dell’Inter in estasi per la vittoria 1-0 sul Porto in Champions League. Una vittoria importante perché mette gli uomini di Simone Inzaghi nelle condizioni di guardare con grande ottimismo alla sfida di ritorno, con percentuali di passaggio del turno che aumentano.

A decidere la sfida Inter-Porto è stato Lukaku che è entrato dalla panchina ed ha segnato il gol decisivo. Una rete che è arrivata in un clima incandescente, dopo la lite tra Onana e Dzeko. L’attaccante belga segna da due partite consecutive, nell’ultima giornata di Serie A ha sbloccato la sfida con l’Udinese.

Il ritorno al gol di Lukaku fa esultare i tifosi dell’Inter che sono scatenati sui social: “Sta tornando Lukaku ed ora cambia completamente la musica” scrive un utente su twitter. I nerazzurri hanno 15 punti di svantaggio rispetto al Napoli primo in classifica, ma in tanti sognano la clamorosa rimonta.

“Con questo Lukaku saremo stati lì a giocarcela con il Napoli punto a punto” scrive un altro tifoso, mentre c’è chi è convinto che il “Napoli sia stato fortunato, perdere Lukaku per l’Inter è stato un problema non da poco“. Nel mondo nerazzurro ora c’è la certezza di potersela giocare contro chiunque sia in Champions League che in campionato.