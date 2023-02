Inter-Porto: lite furiosa Onana-Dzeko -VIDEO

Durante la sfida di Champions League tra Inter e Porto c’è stata anche una lite tra Onana e Dzeko entrambi giocatori nerazzurri.

l’Inter sembra una polveriera. Lo si capisce anche dalla lite Onana-Dzeko andata in scena durante la sfida di Champions League col Porto. Lo scontro tra i due è scaturito da alcuni commento di Dzeko che non sono piaciuti ad Onana. Questo ha fatto scattare la scintilla ed ha avviato una lite a distanza tra i due giocatori. Sono dovuti intervenire anche i compagni di squadra per abbassare i toni e cercare di placare gli animi sul terreno di gioco.

Onana-Dzeko diverbio in Champions League

Non è ancora del tutto chiaro come mai si siano accesi così tanti gli animi sul terreno di gioco. Ma di certo quanto accaduto tra i due giocatori dell’Inter non è un bel segnale. Anche perché arriva in un momento delicato per la squadra nerazzurra.

Simone Inzaghi cerca di portare a casa la qualificazione ai quarti di finale, che darebbe lustro e soldi alla società. Inoltre l’Inter deve rispondere a Milan e Napoli che hanno vinto già la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League.