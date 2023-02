De Laurentiis scommette sul Napoli: “Dirà la sua per tanto tempo. Sono bravo a trattenere i grandi giocatori”

Aurelio De Laurentiis parla del Napoli lo fa in una intervista ai messicani di TNT ed è sicuro che la squadra azzurra andrà avanti a lungo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis assicura che questo Napoli durerà a lungo e durante una intervista a TNT sottolinea anche le differenze con il vecchio gruppo: “Quando hai da troppo tempo gli stessi giocatori, quei calciatori – anche se bravissimi – un po’ si demotivano. E invece i nuovi, individuati con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili“.

Poi con orgoglio dice: “È stato bello inventarci i vari Cavani, Lavezzi, Higuain e aver trovato Osimhen, affiancandogli Kim, Kvaratskhelia, Anguissa e company, garantisce un ciclo. Questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo“.

Ma De Laurentiis dà anche rassicurazioni sulle voci di mercato che vedono coinvolti Osimhen, Kvaratskhelia e Kim: “Io posso dire di essere bravo a fare i contratti, per cui quando i calciatori vengono a giocare da noi io so anche come fare per bloccarli: e quindi non sarà difficile per me trattenerli. Però mai dire mai, perché delle volte ci sono delle off erte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Ma secondo me li vedremo ancora brillare con il Napoli per molto tempo“.