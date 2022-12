“Clausola Kim? Giuntoli vuole cancellarla ma gli agenti del coreano…

Giuntoli vuole cancellare la clausola di Kim ma gli agenti del coreano hanno dato risposta negativa per il momento

Giovanni Scotto, giornalista del Roma, ha espresso la sua opinione sul calciomercato del Napoli attraverso i suoi canali social. Il cronista partenopeo ha scritto un post, soffermandosi sulla posizione di Kim Min Jae, che nel contratto ha una clausola rescissoria, esercitabile da qualsiasi club. Il Napoli la vorrebbe eliminare per evitare brutte sorprese: “Contatti tra il ds del Napoli Giuntoli e gli agenti di Kim Min Jae. L’obiettivo del club è cancellare la clausola di 50 milioni (valida dal 1 al 15 luglio 2023). Per ora risposta negativa, ma a fronte di un rinnovo contrattuale c’è la possibilità di incrementarla fino a 75 milioni”.

Giuntoli spera di cancellare la clausola di Kim Min Jae

Scotto ha poi analizzato le due sconfitte in amichevole contro Lille e Villarreal, ad una settimana dalla ripresa del campionato contro l’Inter: “Due avversarie più avanti di condizione e tanti carichi di lavoro da smaltire perché ci saranno 5 mesi intensi. Il modulo c’entra poco, qualche leggerezza di troppo in difesa ma restano le assenze importanti. C’è tempo per ritrovare la brillantezza che servirà contro l’Inter”. Ha concluso l’esperto di mercato del Roma a proposito del Napoli.