Orrico: “Inter? Il Napoli ha gli strumenti per uscire indenne da San Siro”

Corrado Orrico ritiene il Napoli ha gli strumenti per uscire indenne da San Siro nella sfida contro l’Inter

Corrado Orrico esprima la sua opinione sul big match del 4 gennaio tra Inter e Napoli. “Gli azzurri hanno tutti gli strumenti per uscire indenne da San Siro e fare risultato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Non conosco personalmente l’allenatore nerazzurro, ma conosco bene Luciano Spalletti: è un mio amico e sono sicuro che, se dovessero esserci problemi nel tentativo di rimettere in rodaggio la macchina Napoli, sarebbe lui a risolverli” ha detto l’ex tecnico dell’Inter ai microfoni di Radio Marte.

Per Orrico Spalletti alleggerisce il clima con la sua dialettica

Orrico ha poi proseguito: “L’impressione di qualcuno è che potrebbero esserci brutti scherzi, nella seconda parte di stagione, per la squadra partenopea? Spalletti, come tutti i grandi allenatori, le impressioni riesce ad eluderle, e lo fa attirando le attenzioni su di sé con qualche battuta di troppo: lo ha fatto in passato e lo farà anche in prossimità della partita, così da alleggerire il clima. Per molti, per l’Inter sarà l’ultima spiaggia. Il Napoli, invece, non avrà chissà quale tensione: dovrà solo fare una partita di calcio in una maniera che conosce bene. Tutto il resto, vedrete, verrà da sé”.