Zerbin dice no al Bologna: “Resto a Napoli, sto vivendo un sogno”

Alessio Zerbin dice no al Bologna dichiarando che a Napoli si sveglia tutte le mattine e sta vivendo un sogno

Alessio Zerbin ha detto no al Bologna. A svelare il rifiuto del numero 23 della rosa di Luciano Spalletti è Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport. Il talento partenopeo è stato inseguito a lungo dai felsinei ma ha giurato fedeltà al Napoli, consapevole di poter essere tra i protagonisti di un momento indimenticabile per la società, per la città ed anche per sé stesso.

Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista si sofferma sui ragionamenti di calciomercato ad opera di Aurelio De Laurentiis: “Io non interverrei in nessun ruolo, a gennaio. Al massimo – ha detto – comprerei qualcuno per le stagioni successive. Non metterai mano a questo Napoli: neanche in uscita. Non toccherei nulla. Se fossi un tesserato del Napoli, potendo vivere un periodo storico così importante, non avrei fretta di andar via e rimanderei all’anno prossimo la possibilità di giocare di più. Penso anche a Zerbin e Gaetano”.

Zerbin è felice del momento che sta vivendo al Napoli

A proposito di Zerbin, Giordano rivela quali sono state le sue parole al Bologna, che voleva prelevarlo in prestito: “Alessio ha risposto alla grande: ‘Mi sveglio tutte le mattine e sto dentro ad un sogno. Perdonatemi, non è un no a voi: dovete capirmi…’. Ha 22 anni, per lui è tutto così bello: la mattina va al campo e trova Osimhen, Raspadori, Zielinski… Si allena con questi qua, sta dentro una squadra che gioca la Champions e lotta per lo Scudetto: non c’è niente di più bello. Complimenti al ragazzo e a chi lo gestisce. Genitori compresi”.