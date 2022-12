Kim vuole il Napoli e azzera le voci di calciomercato

Kim vuole restare al Napoli anzi si dice infastidito da tutte le voci di calciomercato che parlano di un interesse del Manchester United.

“Mi infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi. Finora ho evitato interviste proprio per questo motivo. L’infortunio? Anche se le vacanze sono state brevi, mi sono riposato” cosi ha risposto Kim in una recente intervista riportata anche da Il Mattino.

Sono recenti le voci di un interessamento del Manchester United per il giocatore Sudcoreano che però non vuole assolutamente sentir parlare di mercato. Intanto il Napoli ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto di Kim e Kvaratskhelia, così da blindare i suoi talenti.

“Kim si trova così bene a Napoli ed è così adatto al nostro modo di essere con la sua esecutività e tranquillità che mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui». Kim a Napoli sta benissimo, ha cominciato nel migliore dei modi la nuova avventura ed è un pilastro della squadra azzurra” scrive Il Mattino. L’idea di Aurelio De Laurentiis è di non cedere Kim. Ovviamente se dovesse arrivare un’offerta folle si prenderà in considerazione, come fanno tutti i club del mondo.