Voller incantano dal Napoli e Lobotka: “Ma che partita ha fatto?”

Rudi Voller parla del Napoli dopo la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, facendo un plauso a Lobotka.

Il Napoli viene esaltato in tutta Europa. La stampa internazionale ha messo in evidenza l’ottimo lavoro svolto da Spalletti che sta facendo giocare alla grande i suoi uomini. Un plauso è arrivato anche da Rudi Voller ex attaccante della Roma e direttore esecutivo del Bayer Leverkusen.

Voller a Gazzetta dello Sport ha detto: “Il Napoli è stato qualcosa di incredibile, ero allo stadio martedì. Si parla giustamente di Osimhen e Kvaratskhelia, ma Lobotka che partita ha fatto? Non so quanti palloni ha giocato. Lui può essere meno conosciuto al grande pubblico rispetto agli altri, ma è uno che non ha fatto mai un errore. Il Napoli gioca un calcio internazionale. Se gioca così non deve avere paura di nessuno“.