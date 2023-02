“Guai per la Juve, la Procura indaga su accordi non depositati in Lega con Atalanta e Udinese”

La Procura indaga sulla Juve per rapporti con Atalanta e Udinese su accordi che non sono mai stati depositati in Lega Calcio.

La notizia viene data da Repubblica che scrive: “La Procura di Torino studia le carte di accordi mai depositati in Lega tra Juventus, Atalanta e Udinese“. L’operazione finita nel mirino è quella della “cessione di Mandragora all’Udinese nel 2018, per 20 milioni, con possibilità di riacquisto un anno dopo. Il sospetto degli inquirenti è che questi club fungessero da banca per far quadrare i conti della Juventus“.

Secondo quanto riporta Repubblica, nel mirino della Procura sono finiti presunti “accordi segreti, non depositati in Lega, non solo sulle manovre stipendi, ma anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero ‘banche’ per far quadrare i conti della Juventus. È questo il sospetto della procura di Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a un mese dall’udienza preliminare fissata per il 27 marzo”.

Poi si legge: “i pm hanno voluto scavare su alcuni rapporti di partnership, tra cui quelli con l’Udinese per 26 milioni di euro. Per i pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello ci sarebbero delle ‘side letter’ sottoscritte solo dalla Juventus dietro ai famosi ‘impegni morali’ di cui parlò l’ex ds Paratici. Nel mirino è finita così la ‘girandola’ di Rolando Mandragora: il centrocampista a luglio 2018, dopo due anni alla Juve, era stato acquistato per 20 milioni dall’Udinese, fruttando una plusvalenza di 13,7 milioni“.

“Il 23 giugno il calciatore si era infortunato a un ginocchio, e il 3 ottobre era stato ricomprato a un prezzo di 10 milioni più 6 di bonus dalla Juve, che lo aveva lasciato però in prestito al club friulano. Per riprenderlo la Juve aveva esercitato poi un’opzione di riacquisto, la cosiddetta ‘recompra’, norma che permette di inserire a bilancio la plusvalenza. La procura sospetta però che si trattasse di un obbligo di riacquisto mascherato dalla Juventus, che avrebbe dovuto riacquistarlo a 26 milioni, e che non sarebbe quindi nemmeno stato del tutto onorato”.

“In procura sono stati ascoltati come testimoni Mandragora e suo padre, che gli fa da agente e ieri anche il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia, che Repubblica ricorda essere stato presente alla famosa cena con Gravina organizzata da Andrea Agnelli“.