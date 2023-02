Corsi: “Napoli ha lasciato partire giocatori più vicini a fare gli attori…”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della prossima sfida con il Napoli, ma anche di calciomercato e di Guglielmo Vicario.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dell’Empoli parla dell’attuale situazione della sua squadra: “Abbiamo 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non voglio essere troppo ottimista, ma nemmeno pessimista. In passato ci è capitato di retrocedere ancora con 11 punti di vantaggio, quindi dobbiamo continuare a dare il massimo, ben sapendo che giocheremo contro squadre più forti di noi“.

Corsi parla anche di Spalletti lanciato proprio dall’Empoli: “Quando lo abbiamo preso si capiva subito che poteva diventare un grande allenatore. Ovviamente è cresciuto molto da allora. Per noi empolesi il Napoli è un motivo di orgoglio, anche perché c’è capitan Di Lorenzo, un giocatore che noi abbiamo preso dal Matera in Serie C“.

Empoli-Napoli le parole di Corsi

Corsi dimostra di seguire da vicino le cose del Napoli e dice: “In questo momento va tutto bene al Napoli, ma io sono molto superstizioso e non voglio calcare troppo in positività. Bisogna mantenere un certo equilibrio, ma è chiaro che quanto fatto dagli azzurri contro l’Eintracht dà una bella conferma. L’obiettivo è quello di chiudere alla qualificazione ai quarti, poi si può pensare anche a qualcosa in più“.

Corsi dice cose importanti quando parla del rinnovo della rosa del Napoli: “So che De Laurentiis è stato molto impegnato in estate per sono andati via anche dei giocatori a Napoli che forse pensavano più a fare gli attori che a qualcos’altro. Il Napoli ha fatto pulizia e con la bravura di Giuntoli e De Laurentiis hanno messo dentro giocatori importanti e mi fa sorridere il fatto che il Napoli sia lì a giocarsi lo scudetto con un monte ingaggio molto inferiore ad altri club come Juventus o Inter“.

Poi Corsi su Empoli-Napoli ha aggiunto: “Di solito quando giochiamo con squadre molto più forti di noi dal punto di vista tecnico vogliamo sempre fare una grande prestazione. Ci è capitato con la Juventus e vorremmo continuare a farlo. Sappiamo che col Napoli non sarà affatto semplice arrivare ad un risultato positivo“.