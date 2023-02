Empoli-Napoli, le probabili formazioni: turnover scientifico per Spalletti

Luciano Spalletti è pronto al turnover in vista di Empoli-Napoli: Elmas, Mario Rui e Politano prenotano un posta da titolare.

Cambiare qualche uomo senza rivoluzionare la squadra, questa la filosofia di Luciano Spalletti per la sfida Empoli-Napoli. Il turnover comincia a diventare quasi una esigenza, anche perché gli azzurri hanno giocato martedì a Francoforte e devono scendere di nuovo in campo sabato alle ore 18.00.

Empoli-Napoli: i giocatori del turnover di Spalletti

Con ogni probabilità il tecnico non rivoluzionerà la squadra che ha vinto in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. A questo punto della stagione ci sono, per forza di cose, giocatori intoccabili come Di Lorenzo, Kim, Lobotka, Anguissa, Osimhen e Kvaratskhelia, che sembra veramente difficile togliere dal campo. Nel caso dello slovacco siamo vicini ad utilizzare la parola impossibile.

Ed allora Meret è sicuro di un posto da titolare con l’Empoli, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, con il portoghese pronto a rientrare dal primo minuto dopo aver lasciato spazio ad Olivera per due partite. A centrocampo ci sarà un altro cambio: Elmas dal primo minuto al posto di Zielinski con Lobotka e Anguissa.

In attacco inamovibili Osimhen e Kvaratskhelia, con Politano favorito su Lozano per giocare dal primo minuto.