Osimhen: “Interesse grandi club? Vediamo a fine stagione, ora penso al Napoli”

Le sirene di Premier League suonano per Victor Osimhen. Il giocatore del Napoli parla a Espn del suo futuro e delle voci di calciomercato.

La stagione favolosa di Victor Osimhen sta facendo crescere a dismisura l’interesse dei club di Premier League per Osimhen. Il Manchester United ed il Chelsea possono mettere sul piatto oltre 150 milioni di euro. A quel punto sarebbe difficile non cedere il calciatore.

De Laurentiis ha detto che non ha bisogno di cedere Osimhen, ma è chiaro che a quelle cifre è difficilissimo poter resistere.

Intendo Osimhen ha parlato del suo futuro ad ESPN: “Quando stai facendo così bene, i migliori club di tutto il mondo ti osservano, soprattutto nei primi cinque campionati d’Europa. Riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più, per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e vincere trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere“.