Napoli, Spalletti prepara tre cambi per la sfida all’Empoli

Luciano Spalletti sta preparando la sfida del suo Napoli con l’Empoli. Il tecnico degli azzurri ha in mente di fare un minimo di turnover.

L’allenatore del Napoli non vuole sconvolgere la squadra, ma sta preparando almeno tre cambi per la gara di Serie A tra Empoli e Napoli. Spalletti è pronto a mandare di nuovo in campo Mario Rui dal primo minuto al posto di Olivera che ha giocato le ultime due partite da titolare. Dovrebbe essere questo l’unico cambio in difesa, con la conferma di Meret in porta, Di Lorenzo, Kim e Rrahmani.

A centrocampo c’è Elmas che prenota un posto da titolare al posto di Zielinski. Mentre inamovibili Lobotka e Anguissa. In attacco Kvaratskhelia è sicuro di un posto dal primo minuto. Difficile che possa andare in pancia Osimhen, anche se Simeone scalpita per giocare la sua prima partita da titolare in Serie A. Sulla destra resta il ballottaggio tra Politano e Lozano, con il messicano che nelle ultime uscite ha fatto vedere grandi cose e potrebbe essere confermato.