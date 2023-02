“Napoli torna campione…” dalla Corea ad Empoli per vedere Kim! – VIDEO

Bellissimo coro di una tifosa sudcoreana per “Napoli torna campione…”: dalla Corea ad Empoli per vedere Kim Min-Jae

Dall’inviato ad Empoli – Il Napoli sta diventando meta di pellegrinaggio da tutto il Mondo. Non solo quando gioca al “Diego Armando Maradona” ma anche nelle trasferte degli azzurri in giro per l’Italia e per l’Europa, la squadra partenopea attira l’attenzione di gente da tutto il Mondo. Quest’anno, poi, con l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae, da Georgia e Sud Corea partono ogni giorno voli per assistere alle partite di Di Lorenzo e company. Un vero e proprio fenomeno di massa verso il Napoli che sta sorprendendo tutti per una stagione a dir poco esaltante.

Dalla Corea ad Empoli per cantare “Napoli torna campione” per Kim Min-Jae

Anche ad Empoli l’euforia è enorme per il Napoli e lo si percepisce sin dall’arrivo alla stazione di Empoli. Tra i tifosi che arrivano alla spicciolata, c’è Lee, tifosa sudcoreana che, insieme ad una sua inseparabile amica, ha viaggiato a bordo del Regionale Veloce Firenze Santa Maria Novella-Empoli che ogni mezz’ora connette le due città toscane. Appena arrivata, Lee si scatta una foto con la scritta ‘Empoli’ e racconta in inglese: “Sono arrivata ieri insieme ad una mia amica con l’obiettivo di vedere una partita di Kim Min-Jae con la maglia del Napoli. E’ un mio sogno e non vedo l’ora di entrare allo stadio“.

Del Napoli si sta parlando tantissimo in Sud Corea, tanto che la nostra redazione, in esclusiva, la immortala in un video mentre canta l’inno “Sarò con te…tu non devi mollare…abbiamo un sogno nel cuore…Napoli torna campione”. Un coro emozionante che ha fatto il giro del Mondo ed è giunto anche in Sud Corea, grazie a Kim Min-Jae che è a tutti gli effetti un ambasciatore partenopeo in Asia. Dubbi non ve ne sono più: la passione per il calcio avvicina anche luoghi completamente opposti e culture diverse.