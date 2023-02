MERET RINNOVA COL NAPOLI! Incontro con l’agente

Alex Meret rinnova con il Napoli, il giocatore è pronto a restare ancora in azzurro, la SSCN incontra l’agente Federico Pastorello.

Meret sarà ancora il portiere del Napoli, la notizia viene data da Repubblica che parla di un incontro imminente tra l’agente del giocatore ed Aurelio De Laurentiis per mettere nero su bianco. In Estate Meret è andato vicinissimo a lasciare il club azzurro, con Keylor Navas che sembrava sul procinto di trasferirsi al Napoli.

A quel punto il Napoli ha rinnovato il contratto di Meret ma solo per una stagione, per evitare di perderlo a parametro zero. Ma l’estremo portiere ex Udinese sta dimostrando di poter essere a pieno titolo un giocatore in grado di difendere i pali della squadra prima in classifica e che sta facendo benissimo anche in Champions League.

Napoli: Meret rinnova

Fino ad ora il portiere le ha giocate tutte ed ha sempre fornito delle ottime prestazioni, confermandosi ad altissimi livelli. Meret è cresciuto dal punto di vista mentale e anche tecnico, questo ha convinto il club azzurro a puntare ancora su di lui in futuro, anche perché il portiere ha solo 25 anni.

Secondo Repubblica ci sarà il rinnovo di Meret con il Napoli e c’è già un incontro fissato con Federico Pastorello. L’agente del giocatore non ha mai chiuso le porte ad una permanenza del giocatore in maglia azzurra ed ora sono maturi i tempi per allungare ancora l’accordo con la società di Aurelio De Laurentiis. Il punto della situazione sarà fatto tra maggio e giugno, con un incontro tra Pastorello de De Laurentiis.