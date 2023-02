Simeone scalpita: arriva una rassicurazione di Spalletti

Giovanni Simeone scalpita per giocare la sfida Empoli-Napoli, ma il titolare sarà ancora una volta Osimhen.

Per Spalletti, come per qualsiasi allenatore, è veramente complicato togliere Victor Osimhen dal campo, anche quando in panchina si ha un giocatore come Simeone. L’emblema di quanto sia fondamentale Osimhen è forse il rigore che il nigeriano è riuscito a procurarsi durante la sfida con l’Eintracht Francoforte. Quel movimento fulmineo riesce a farlo solo lui nella rosa del Napoli.

Ecco perché Osimhen partirà di nuovo titolare con l’Empoli, anche Spalletti farà un minimo di turnover. Il nigeriano sarà al centro dell’attacco mentre ci saranno altri cambi. Oltre all’ingresso di Mario Rui, Elmas e Politano il Corriere del Mezzogiorno pensa anche ad un possibile inserimento di Juan Jesus al posto di Kim, dato che il difensore sudcoreano è diffidato.

Ma Simeone scalpita in panchina e Spalletti gli ha assicurato che avrà del minutaggio nella sfida Empoli-Napoli. L’obiettivo è quello di mettere sui binari giusti il match sin dalle prima battute, per poi fare un turnover durante la partita grazie alle cinque sostituzioni.