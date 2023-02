Da Empoli: “Ci vorrà un grande Napoli per batterci”, Luperto: “voglio dargli un dispiacere”

Il Napoli affronta l’Empoli al Castellani, uno stadio ostico per gli azzurri, l’ex Luperto lancia la sfida ai partenopei.

Il giornalista di Pianeta Empoli, Alessio Cocchi, ha parlato della partita Empoli-Napoli in arrivo, e ha sottolineato che il Napoli non dovrebbe dare per scontata la vittoria, perché l’Empoli ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi squadre. In particolare, Cocchi ha elogiato il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, definendolo addirittura superiore a Donnarumma, e prevedendo che non lascerà la squadra per meno di 30 milioni.

“La storia afferma che il Napoli fatica al Castellani, ricordiamo per esempio il meraviglioso 4-2 dell’Empoli di Sarri. Quindi, i partenopei non devono venire convinti di avere i 3 punti in saccoccia, ci vorrà il miglior Napoli per battere la squadra di Paolo Zanetti. Tra l’altro, mentre i campani hanno un gruppo stratosferico, i toscani hanno un giocatore stratosferico: Guglielmo Vicario. Io sostengo che il nostro portiere sia più forte di Donnarumma e sono sicuro che non andrà via a meno di 30 milioni”.

Anche l’ex, Sebastiano Luperto, si è espresso sulla partita, dicendo di essere contento del successo del Napoli, ma che non vedrà l’ora di far loro un brutto scherzo.

“Noi siamo una squadra abituata a giocare in una certa maniera e così faremo anche contro il Napoli. Atteggiamento e mentalità devono essere sempre vincenti, in campo si dà tutto e poi alla fine si tirano le somme. Ma non partiremo dicendo che qualsiasi risultato va bene. Napoli? Sicuramente mi fa piacere ritrovare i miei vecchi compagni. Sono contento del percorso che stanno facendo e delle soddisfazioni che si stanno togliendo, ma ovviamente dovrò concentrarmi sull’Empoli e lavorare per dargli un dispiacere”.