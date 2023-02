Empoli-Napoli le ultime novità di formazione di Sky: tre cambi per Spalletti con Mario Rui, Politano ed Elmas.

Il Napoli gioca ad Empoli alle ore 18.00 allo stadio Castellani. Luciano Spalletti fa mini turnover, ma è possibile che sarà ampliato durante la partita con le 5 sostituzioni. Zanetti deve fare a meno degli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli a centrocampo, mentre Haas e Henderson giocheranno dal primo minuto, quest’ultimo sarà probabilmente il regista, con Marin che si sposta mezz’ala.

Nell’Empoli spazio in attacco a Satriano e Piccoli.

Anche Spalletti farà qualche rotazione facendo giocare Mario Rui al posto di Olivera. Elmas al posto di Zielinski e Politano al posto di Lozano. Secondo le ultime novità di Sky sulle formazioni di Empoli-Napoli, non ci saranno altri cambi per Spalletti che ripropone in attacco Kvaratskhelia e Osimhen. Mentre Simeone può avere un minutaggio superiore, rispetto alle ultime uscite, ma solo durante la ripresa.

Empoli-Napoli: probabili formazioni