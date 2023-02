Il presidente e l’allenatore del Sant’Antimo: “Napoli più forte di sempre” – VIDEO

“Questo è il Napoli più forte di sempre” lo dice il presidente del Sant’Antimo Salvatore Bosfa, intervistato con l’allenatore Salvatore Rosa.

Dall’inviato ad Empoli Domenico Vastante – Il Napoli affronta l’Empoli per confermare il primo posto in classifica, magari anche per guadagnare qualche altro punto sull’Inter e mettere un’altra pietra per la vittoria dello scudetto.

Una squadra spettacolare che fa innamorare i tifosi anche perché gioca con una mentalità vincente, come sottolinea Salvatore Bosfa allenatore del Sant’Antimo presente ad Empoli per seguire il Napoli: “Il Napoli non lascia niente per strada vuole vincere tutto, quello che impressiona è la fame che mette in campo. Ci sono sempre tre giocatori che vanno a coprire“.

Ma c’è chi è convinto che questa di Spalletti sia la squadra azzurra più forte di sempre. A dirlo in esclusiva ai nostri microfoni è Salvatore Bosfa: “Io non mi ricordo mai un Napoli così forte. Maradona era un dio e vedere quella squadra era bellissimo, ma in termini di collettivo non era forte come quello attuale. La squadra di Spalletti è un autentico spettacolo“.