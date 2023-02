Video inedito: La festa dei tifosi del Napoli al Castellani di Empoli

Il Napoli vince 2-0 contro l’Empoli nel 24° turno di Serie A, i tifosi partenopei festeggiano la vittoria al Castellani di Empoli. VIDEO.

l Napoli di Luciano Spalletti continua la sua corsa trionfale in Serie A con un’altra vittoria nella 24esima giornata del campionato italiano di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto l’Empoli 2-0 in trasferta, portando a otto la serie di vittorie consecutive e allontanandosi sempre di più dalla concorrenza.

La partita, che si è giocata allo stadio “Castellani” di Empoli, è stata una grande occasione per i tifosi del Napoli che, nonostante non fossero residenti nella regione Campania, hanno affollato gli spalti dello stadio toscano. Bandiere, sciarpe e cori hanno accompagnato i sostenitori azzurri, in particolare i più giovani, che non vedevano l’ora di assistere alle gesta della loro squadra del cuore dal vivo.

La vittoria di oggi è stata costruita nel primo tempo grazie all’autogol di Ismajli, seguito poi dalla rete del solito Osimhen, che ha raggiunto l’ottava partita consecutiva a segno. Nonostante l’espulsione di Mario Rui nella ripresa, il Napoli non ha mai rischiato di perdere il vantaggio acquisito, consolidando la sua posizione di capolista con un vantaggio di +18 sull’Inter.

La prossima partita dei partenopei sarà un big match contro la Lazio, ma questa vittoria è un ottimo viatico per affrontare la squadra capitolina con la giusta carica e la consapevolezza di poter vincere.

La presenza dei tifosi napoletani allo stadio “Castellani” di Empoli ha creato un’atmosfera straordinaria, e la festa sugli spalti dopo la partita è stata una vera esplosione di gioia. Non è la prima volta che accade: già in passato, quando il Napoli ha giocato in Toscana, i tifosi azzurri hanno sempre risposto con entusiasmo e passione, dimostrando l’affetto che nutrono per la propria squadra.

A fine gara i tifosi azzurri si sono letteralmente scatenati sugli spalti del castellani, cosi come accadde a Sassuolo, la provincia toscana diventa per una sera la succursale di fuorigrotta.

Ecco i video della festa:

Nonostante la distanza geografica, il legame tra i tifosi del Napoli e la loro squadra del cuore rimane forte e inalterabile. Anche se si tratta di una trasferta, i sostenitori azzurri non mancano mai di mostrare il loro sostegno, creando un’atmosfera incredibile che spinge la squadra a dare il massimo in campo.