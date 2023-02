Ecco quante giornate rischia realmente Mario Rui

L’espulsione a Mario Rui durante Empoli-Napoli potrebbe costare almeno due partite al difensore portoghese.

Durante la partita contro l’Empoli, il Napoli ha subito la sua prima espulsione della stagione. Dopo più di un’ora di gioco, il terzino Mario Rui è stato costretto a lasciare il campo anzitempo dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un calcione su Caputo, l’attaccante dell’Empoli. Nonostante il Napoli stesse conducendo la partita senza problemi con un vantaggio di due gol, Mario Rui ha avuto un momento di nervosismo che gli è costato caro.

Ayroldi, che aveva già fatto discutere per le sue decisioni in altre partite, dopo aver consultato il VAR, ha estratto immediatamente il cartellino rosso per il portoghese. Mario Rui si è subito reso conto di aver esagerato e ha tentato invano di chiarirsi con Caputo prima di lasciare il campo. La sua espulsione potrebbe avere conseguenze non solo per la prossima partita, ma anche per le successive.

Secondo il regolamento, il fallo di reazione di Mario Rui, che ha colpito l’avversario ai genitali, potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. Ciò significa che potrebbe saltare non solo la prossima partita contro la Lazio, ma anche quella contro l’Atalanta.

Nonostante l’episodio spiacevole, Spalletti ha cercato subito di risolvere la situazione con l’ingresso di Olivera e l’uscita di Kvaratskhelia per avere maggiore equilibrio a sinistra.

QUANTE GIORNATE RISCHIA MARIO RUI?

