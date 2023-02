Spalletti: “Vittoria di cazzimma. Gesto da campione di Osimhen . Lobotka cubico”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ha parlato dopo la vittoria sul campo dell’Empoli: “Vittoria importante nonostante l’uomo in meno“.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua rincorsa allo scudetto con una vittoria importante contro l’Empoli, una squadra che l’anno scorso aveva inflitto una sconfitta al Napoli e che Spalletti non ha sottovalutato. Nonostante l’espulsione di Mario Rui nel secondo tempo, il Napoli è riuscito a compattarsi e a fare una grandissima partita, soprattutto grazie ai centrocampisti che hanno mostrato una grande determinazione.

“Vittoria importante nonostante l’uomo in meno nel secondo tempo? Son cose che a volte nel calcio ci stanno, l’importante è che gli altri si compattino. Abbiamo avuto una reazione importantissima nel secondo tempo. Abbiamo fatto una grandissima partita, soprattutto i centrocampisti nel secondo tempo, mostrando una faccia di ca**o incredibile”.

In particolare, Spalletti ha elogiato Lobotka, il quale ha un fisico imponente che gli permette di sovrastare qualsiasi avversario, definendolo un grande calciatore già ai tempi del Celta Vigo. Spalletti ha ammesso di aver cercato di prendere Lobotka all’Inter, ma senza successo a causa del fair play finanziario. Invece, è stato il direttore sportivo Giuntoli ad avere la giusta intuizione di portare il giocatore al Napoli.

“Lobotka ha un fisico cubico che riesce a sovrastare qualsiasi avversario. Al Celta Vigo era già un grande calciatore, provammo a prenderlo, ma non riuscimmo a prenderlo all’Inter per il fair play finanziario. E’ stato sveglio Giuntoli a prenderlo. Elmas è entrato in campo benissimo, con grande disponibilità e voglia di dimostrare il suo valore. Ha recuperato tantissimi palloni da mediano. Il rischio era di essere sotto il loro livello di lotta”.

Anche Elmas è stato lodato da Spalletti per la sua grande disponibilità e voglia di dimostrare il suo valore in campo, recuperando moltissimi palloni da mediano. Contro l’Empoli, è stato difficile per il Napoli a causa della grande intensità e del ritmo di gioco imposto dalla squadra avversaria, che correva incessantemente per 100 minuti. Tuttavia, il Napoli è riuscito a superare queste difficoltà grazie all’atteggiamento da leader di Osimhen, il quale ha lottato su ogni pallone, e alla determinazione di tutti i giocatori.

Contro l’Empoli diventa difficile perché loro corrono 100 minuti, allo stesso ritmo, ti montano addosso e mangiano terreno. Bisogna fare super complimenti ai ragazzi. All’intervallo Osimhen era un po’ arrabbiato negli spogliatoi, ha detto “ricordiamoci la gara dell’anno scorso“, io l’avevo anche richiamato e ce l’aveva un po’ con me, ma con questo atteggiamento da leader diventa sempre più importante. Ha lottato su ogni pallone. Meglio un uovo oggi, la gallina può aspettare”.

Questa vittoria è stata fondamentale per il Napoli nella sua corsa allo scudetto, consolidando il terzo posto in classifica e avvicinandosi sempre di più alla zona Champions League. Spalletti ha dimostrato di avere una grande conoscenza del calcio e di saper motivare i suoi giocatori, nonostante le difficoltà incontrate. Inoltre, ha mostrato di avere una grande stima per il suo direttore sportivo Giuntoli, il quale ha saputo portare al Napoli giocatori di grande qualità.

La vittoria del Napoli contro l’Empoli è stata una dimostrazione di forza e determinazione della squadra di Spalletti, che continua la sua rincorsa allo scudetto con grande entusiasmo e motivazione. Il Napoli è una squadra incredibile, grazie al suo allenatore che sa come motivare i suoi giocatori e al suo direttore sportivo che ha saputo portare al Napoli giocatori di grande qualità come Lobotka ed Elmas.