Rocchi bacchetta Sacchi ma tace su Ayroldi e Orsato

Rocchi bacchetta Sacchi ma trascura quanto fatto da Ayroldi e Orsato. La polemica arbitrale scuote il campionato di serie A.

La presentazione del fuorigioco automatico che sarà introdotto nel campionato di Serie A a partire dalla prima giornata del girone di ritorno – in programma nel weekend del 27 gennaio – è stata l’occasione per fare un punto della situazione del mondo arbitrale. Il designatore dell’AIA Gianluca Rocchi ha risposto a diverse domande relative all’ultima giornata di campionato che ha scatenato diverse polemiche, in particolare per quanto riguarda l’arbitraggio di Sacchi in Monza-Inter.

Le parole di Rocchi sull’arbitro Sacchi

“Va messo in preventivo – sottolinea Rocchi – che quando si fa un investimento in ragazzi giovani si può pagare l’inesperienza in termine, non di errori ma di incidenti. Non sospendiamo nessuno, io sospendo qualcuno se ha comportamenti disciplinari sbagliati.

Rispetto ad altri Sacchi starà più in panchina, ma non mi sembra un problema. Sono convinto che tornerà ancora meglio, come ha fatto Serra. Quello che è successo a Monza è stato un incidente, lo mettiamo in questa categoria.

Sacchi non verrà punito, e magari tornerà in campo prima rispetto a ciò che pensate voi: quando lo vedrò pronto, lo manderò in campo”.

Le scelte del designatore lasciano perplessi

Nelle parole del designatore, si sottolinea come l’inesperienza dei giovani arbitri possa portare a degli “incidenti” ma che non verrà presa alcuna sanzione apparente nei confronti dell’arbitro Sacchi, anzi, si è espresso la fiducia che tornerà al top delle sue capacità.

Tuttavia, è importante notare che la stessa attenzione e lungimiranza non è stata dimostrata verso gli altri arbitri che hanno commesso errori simili. Clamoroso è stato il caso di Ayroldi (Cremonese – Juventus).

Rocchi, difeso anche pubblicamente Orsato dopo Juventus – Roma della passata stagione. Questo lascia intravedere una certa mancanza di coerenza da parte del designatore.

In questo clima ci chiediamo se la decisione di Doveri per una gara delicatissima come Napoli-Juventus sia la scelta giusta visto che i bianconeri nelle ultime giornate sono stati protagonisti in positivo di alcune sviste arbitrali che hanno consentito la rimonta verso la testa della classifica