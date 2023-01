Classifica senza errori arbitrali 17 giornata: Inter esperta del chiagni e fotti, solito aiutino alla Juve

Classifica senza errori arbitrali 17 giornata di serie A. Udinese penalizzata contro la Juventus. Inter, attacco mediatico contro Sacchi.

Nel campionato dei disastri arbitrali sarebbe opportuno prima di tutto che i cronisti e i moviolisti, o presunti tali, ex arbitri annessi si mettessero prima d’accordo con loro stessi prima di enunciare sentenze. Avessero almeno la compiacenza di rileggersi per quanto detto su episodi analoghi e precedenti. Tralasciamo per il momento il burlesco termine “distrazioni” per giustificare lo sconcertante arbitraggio di Sozza la giornata scorsa.

Per quale motivo sia restato grave l’errore di Serra, e non quello di Orsato in Juventus – Roma, della passata stagione in Milan – Spezia Non si riesce a capire .

Non si comprende perché in questo contesto si continua ad ignorare che Ayroldi ha disatteso per ben due volte la norma del vantaggio (Sassuolo – Roma e Cremonese – Juventus) in questo scorcio di campionato.

Non si capisce per quale motivo è grave che Sacchi fischi prima e non è stato grave il fischio anticipato di Ayroldi sul gol di Dessers pochi giorni orsono. Sulle lamentele interiste restiamo in attesa anche di uno speciale intervento di Giovanni Capuano che appena qualche giorno addietro ha tenuto una magistrale lezione sui napoletani esperti del chiagni e fotti…

Male Marchetti e Mariani, non bene Sacchi. Finalmente un buon arbitraggio per una partita di calcio a Genova dopo i recenti disastri del milanese Sozza nel bis concesso a Milano (Milan – Fiorentina e Inter – Napoli) e tanto apprezzato alla Gazzetta dello Sport.

Juventus – Udinese 1 – 0, Marchetti (La Penna).

Negato un rigore (77’) ai friulani ma soprattutto manca il secondo cartellino giallo per Locatelli al 47’. In entrambe le circostanze si era sul punteggio di 0 a 0.

Ad inizio secondo tempo non è ammonito per la seconda volta Locatelli per il brutto fallo su Success. Marchetti richiama solo verbalmente il giocatore juventino, già ammonito al 36’ per la plateale trattenuta ai danni di Lovric. Sarà Allegri (62’) a rimediare alla manchevolezza arbitrale, sostituendo opportunamente Locatelli con Paredes.

Negato un rigore ai friulani (77’) per la spinta a due mani di Alex Sandro ai danni di Beto. Nella circostanza non interviene La Penna al VAR.

Resta comunque inspiegabile che i tanti cosiddetti ai lavori, ex arbitri annessi, che appena qualche giorno prima erano certi del fallo di Dessers su Danilo non reputino da rigore la vistosa spinta a due mani di Alex Sandro sul giocatore friulano. Per la cronaca non si lamenta l’Udinese.

Monza – Inter 2 – 2, Sacchi (Mazzoleni).

Inspiegabile l’accanimento mediatico perpetrato contro Sacchi per un identico episodio capitato con l’arbitro Ayroldi qualche giorno prima.

Non si negano gli errori che comunque ci sono stati, ma si evidenzia solo il diverso trattamento mediatico sui due arbitri per un identico episodio.

Nella gara di Monza può lamentarsi e a giusta ragione anche la squadra locale per il rigore negato al 3’ per il fallo, fra l’altro netto, di Acerbi su Ciurra.

Verona – Cremonese 2 – 0, Mariani (Di Paolo).

Inspiegabile l’accanimento arbitrale contro la Cremonese. Manca un clamoroso calcio di rigore ai lombardi per il fallo di Hien su Dessers al 47’. Di Paolo al VAR non ritiene opportuno intervenire.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 DICIASSETTESIMA GIORNATA



REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 44 Napoli 44 Juventus 37 Juventus 31 -6 Milan 37 Lazio 31 Inter 34 Inter 30 -4 Atalanta 31 Udinese 29 +4 Lazio 31 Fiorentina 28 +5 Roma 31 Milan 28 -9 Udinese 25 Roma 28 -3 Fiorentina 23 Atalanta 27 -4 Torino 23 Lecce 22 +3 Bologna 19 Torino 21 -2 Empoli 19 Empoli 19 Lecce 19 Salernitana 19 +1 Monza 18 Bologna 18 -1 Salernitana 18 Sassuolo 18 +2 Sassuolo 16 Monza 17 -1 Spezia 15 Spezia 15 Sampdoria 9 Sampdoria 11 +2 Verona 9 Verona 10 +1 Cremonese 7 Cremonese 7

