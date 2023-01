“Inconcepibile il rigore dato al Napoli”, urla la Gazzetta. Venerdì Napoli-Juve: La cricca è tornata

La Gazzetta critica Abisso per il rigore concesso al Napoli, ma dimentica di segnalare le sviste arbitrali a favore della Juventus.

Il Napoli ha recuperato il vantaggio su Milan e Inter vincendo la partita di domenica, nonostante il ko subito a San Siro. La Juventus, che affronterà il Napoli venerdì, è attualmente impegnata in un processo per presunte plusvalenze fraudolente che potrebbe comportare sanzioni. Tuttavia, le recenti vittorie della Juventus hanno sollevato dubbi a causa di alcuni errori arbitrali. Secondo Ziliani, “la cricca è tornata”.

La Gazzetta ha criticato l’arbitro per aver assegnato un rigore inesistente al Napoli, che però non ha influito sul risultato finale. La stessa Gazzetta, tuttavia, non ha espresso la stessa posizione in merito a episodi simili a favore della Juventus. Ad esempio, durante la partita Cremonese-Juventus, un gol regolare è stato annullato con l’intervento del Var. Ma a vedere le immagini si capisce chiaramente che il giocatore della Cremonese parte dietro a quelli della Juventus, ma nonostante tutto il gol viene annullato dopo una revisione al Var.

Nel corso della stessa partita, l’arbitro Ayroldi vede un fallo di Dessers su Danilo. Dal video si vede un leggerissimo tocco dell’attaccante sul difensore bianconero. Ma si parla veramente di un soffio, mentre invece in area di rigore si vede molto di peggio, anche perché il calcio resta uno sport di contatto. Invece il gol di Dessers durante Cremoense-Juve viene incredibilmente annullato.

IL MANI DI DANILO

Ancora più clamoroso è stato il mani di Danilo in Verona-Juventus, il calciatore bianconero si è letteralmente sostituito al portiere, anche in quel caso la Gazzetta ci mise la solita pezza a colori.

Al minuto 75 Miguel Veloso calcia in porta, Danilo colpisce con la mano ma l’arbitro non concede il tiro dagli undici metri. Nessuna chiamata dell’arbitro Di Bello, che dopo indicazione del VAR (ma senza aver rivisto l’episodio allo schermo) non cambia decisione e assegna fallo laterale.

Danilo para platealmente la palla che sarebbe finita in rete, ma non è rigore.

Si leggeva l’indomani: “La regola dice questo, ma l’arbitro ha interpretato il regolamento. Si tratta di una casistica di non punibilità prevista dal regolamento, ma la Juve sta tornando“.

Giusto per fare chiarezza: il concetto di “pallone inaspettato” era presente nel regolamento del 2018, ma in quello in vigore (2022) non esiste più. Le parole “inaspettato” e “inatteso” proprio non esistono nella versione attuale.