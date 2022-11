Assurdo Juve: Danilo para e l’arbitro non concede il rigore

Verona-Juve Danilo tocca di mano su un tiro degli scaligeri l’arbitro Di Bello non concede il calcio di rigore, scoppia la polemica.

Assurdo quello che accade durante Verona-Juve. Durante la sfida del Bentegodi al minuto 75 Miguel Veloso calcia in porta, Danilo colpisce con la mano ma l’arbitro non concede il tiro dagli undici metri. Nessuna chiamata dell’arbitro Di Bello, che dopo indicazione del VAR (ma senza aver rivisto l’episodio allo schermo) non cambia decisione e assegna fallo laterale.

Sulla moviola di Verona-Juve è intervenuto l’ex arbitro Marelli: “Braccio larghissimo ma c’è un però. E’ il caso di un pallone inatteso calciato da pochi metri direttamente sul calciatore: motivo per cui non è punibile”. Resta comunque assurdo e intollerabile non concedere il calcio di rigore al Verona contro la Juve.