Sabatini: “Scudetto, se il Napoli non fa risultato con Juve e Inter…”

Sandro Sabatini parla della corsa scudetto, con il Napoli primo in classifica che deve giocare ancora con Juventus e Inter.

Gli azzurri hanno vinto già contro Roma, Lazio, Milan e Atalanta fuori casa in questa prima parte di stagione, accumulando un vantaggio sulla seconda di 8 punti. Ovviamente non si può stare tranquilli, perché con i tre punti in palio bastano un paio di passi falsi per sentire il fiato sul collo delle avversarie.

Spalletti vuole tenere alta l’attenzione per questo motivo il tecnico in accordo con la società porterà i giocatori in tournée in Turchia, così da continuare a tenersi in forma, giocando anche delle amichevoli.

Corsa scudetto Serie A: le parole di Sabatini

Il girone di andata non si è ancora chiuso, per questo non si può fare ancora un bilancio completo anche perché la squadra di Spalletti deve ancora giocare con Inter e Juventus. Sandro Sabatini ospite a Radio Sportiva commentando la corsa scudetto tira in ballo proprio queste partite: “Sabatini il campionato si decide nelle prime tre giornate del 2023. Se il Napoli riesce a tenere botta con Inter e Juventus allora è praticamente tutto chiuso. Altrimenti si riapre tutto“.

Il Napoli dopo la sosta giocherà la prima partita proprio contro l’Inter a San Siro il giorno 4 gennaio 2023. Poi ci sarà la sfida con la Sampdoria sempre fuori casa il giorno 8 gennaio 2023. Cinque giorni dopo il 13 gennaio 2023 ci sarà Napoli-Juventus allo stadio Diego Armando Maradona.