Napoli in ritiro in Turchia: ecco le date e l’hotel degli azzurri

Il Napoli andrà in ritiro in Turchia durante il Mondiale: una trasmissione indica le date e l’hotel degli azzurri

Il Napoli sta programmando la trasferta ad Antalya. Dopo che gli azzurri di Luciano Spalletti disputeranno l’ultima gara di Serie A del 2022, che si disputerà sabato alle 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, avverrà infatti la sosta per i Mondiali. La sosta durerà circa 50 giorni tra l’ultimo match contro l’Udinese di Andrea Sottil e il ritorno in campo del 4 gennaio contro l’Inter. Durante la sosta gli azzurri voleranno in Turchia, fatta eccezione per sei calciatori che prenderanno parte al Mondiale con le rispettive Nazionali: Mario Rui (Portogallo), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Lozano (Messico), Kim (Corea del Sud), Zielinski (Polonia).

Il Napoli disputerà tre amichevoli ad Antalya

Tutto il resto dei calciatori azzurri, come riferisce Si Gonfia La Rete, partirà il 28 novembre per la Turchia. Gli azzurri saranno ospiti presso le strutture del Regnum Carya Hotel ad Antalya. La zona dove si svolgeranno gli allenamenti si trova vicino al mare ed è climaticamente buona. In questo periodo il Napoli disputerà tre amichevoli contro squadre che saranno anch’esse in ritiro lì.

Il 13 dicembre la squadra di Spalletti farà rientro a Napoli dove disputerà altre tre amichevoli fino al 23 dicembre. In seguito ci sarà prima la sosta natalizia e poi riprenderanno gli allenamenti per preparare la sfida del 4 gennaio contro l’Inter.