Napoli, l’impresa di De Laurentiis e Spalletti di cui nessuno parla

Il Napoli vola, ma De Laurentiis e Spalletti sono riuscititi a realizzare anche un capolavoro che va oltre il calcio, ma di cui nessuno parla.

Il Napoli vince e convince, gli azzurri si portano a +8 sul Milan e si preparano a sfidare l’Eintracht di Francoforte agli ottavi di Champions. La squadra azzurra sembra inarrestabile, in serie A con la contro l’Empoli ha inanellato la decima vittoria consecutiva meritandosi anche l’applauso del tecnico Zanetti.

Questo Napoli è frutto del grande lavoro di Spalletti e del patron De Laurentiis. Ma oltre alle questioni di campo, c’è anche un capolavoro di cui nessuno parla.

La squadra azzurra ha fatto dimenticare prestissimo le critiche estive riuscendo ad accendere nuovamente la passione dei Napoletani che immediatamente sono tornati ad affollare il Maradona, la sfida con l’Empoli, giocata di Martedì ha portato oltre 40mila persone allo stadio. I tifosi già stanno esaurendo i biglietti per la prossima sfida contro l’Udinese.

NAPOLI, IL CAPOLAVORO DI DE LAURENTIIS E SPALLETTI

La cosa più bella però è che il Maradona è affollato da intere famiglie con bambini. Si canta e si tifa solo per il Napoli. Che differenza con gli atri stadi Italiani pieni di cori razzisti e livore verso tutti gli avversari.

Nessuno sottolinea questo aspetto, che è un bene per lo sport. Sui social spopola Rachele, la bimba romana tifosissima del Napoli, è stato amore a prima vista è bastata una visita in città con la famiglia per far scattare la scintilla nella piccola star di Tik Tok.

Pensiamo anche a quanto accaduto a Bergamo, gente comune che sputa odio indicibile verso i tifosi azzurri, al Maradona questo non succede, basta guadare le immagini di Sky o Mediaset durante la partita migliaia di bambini festanti vengono sistematicamente inquadrati. Facce felici e occhi pieni di sogni e speranze.

Questo è il grande capolavoro del Napoli targato Spalletti e De Laurentiis, ma è una cosa troppo bella per i media, che preferiscono sottolineare solo le bruttezze e i fatti di cronaca.

I Bambini, non solo Napoletani stanno scegliendo il Napoli, si stanno identificando nei campioni azzurri, gente pulita che non si espone al gossip e non ostenta ricchezza, campioni “normali”, i tifosi del futuro scelgono l’azzurro anziché la Juve il Milan o l’Inter.

Questo è il Napoli di tutti, soprattutto dei bambini e se qualcuno vuole sottolineare solo i furti d’auto ha un grave problema.