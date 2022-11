Napoli-Empoli: rigore netto su Osimhen, il video che zittisce juventini e milanisti

Il rigore concesso al Napoli contro l’Empoli è netto: nel video si vede Marin che tocca il polpaccio di Osimhen.

Dopo che Pairetto ha concesso il penalty a Osimhen il popolo del web si è scatenato contro il direttore di gara. In tanti hanno scritto che il rigore concesso agli azzurri era totalmente inventato. C’è chi parla di rigore. Chi scrive che bisogna chiudere tutto se vengono concessi anche queste cose.

A scatenarsi sono stati soprattutto i tifosi milanisti e juventini, insomma tifosi che di rigori a favore per poco o nulla ne hanno avuto avuti veramente tanti nel corso di tante stagioni. Per non andare troppo lontano basti guardare la scorsa stagione, quando i rossoneri hanno ricevuto tanti rigori dubbi a proprio favore.

Rigore Osimhen in Napoli-Empoli: giusto concedere il rigore

L’arbitro non ha avuto alcun dubbio a concedere la massima punizione al Napoli, ma c’è stato anche un controllo con il Var, prima di lasciar calciare Lozano.

Nonostante tutto i tifosi delle altre squadre continuano a mettere in dubbio la decisione di Pairetto, contestando un contatto troppo lieve tra il giocare dell’Empoli e quello del Napoli. Il fallo è stato concesso per negligenza, dato che Osimhen sorprende Marin e quella disattenzione lo porta a voler recuperare palla, sbilanciando di fatto il nigeriano.

Ma se questa spiegazione non dovesse bastare ci sono foto e video che certificano che il rigore concesso a Osimhen in Napoli-Empoli è più che giusto. Basta guardare il movimento del ginocchio del giocatore dell’Empoli, che si abbassa e va a colpire Osimhen. Quando è in corsa basta veramente poco per essere sbilanciati. Se quel contatto non fosse avvenuto Osimhen poteva restare in piedi. Quindi Marin è stato sicuramente ingenuo a commettere quel fallo, visto che il nigeriano era girato spalle alla porta, ma non sul contatto non c’è assolutamente nulla da dire.