Napoli, Lozano: «Volevo calciare il rigore con l’Empoli»

Un rigore di Lozano Sblocca Napoli-Empoli, il messicano a fine partita rivela : “Volevo calciarlo questo rigore”.

Lozano protagonista assoluto di Napoli-Empoli. Il messicano sblocca una partita che sembrava stregata. L’anticalcio praticato dalla squadra di Zanetti ha chiuso tutte le linee di passaggio del Napoli, solo un intervento scomposto su Osimhen ha consentito agli azzurri di sbloccare la gara.

Hirving Lozano mette la firma sulla notte del Napoli che sembrava stregata e che invece porta in dote la decima vittoria di fila in campionato: «Tutti siamo protagonisti qui, abbiamo fatto un buon lavoro in questo avvio e dobbiamo ancora migliorare qualcosa».

Una rete pesante per il Chucky, la prima dal dischetto quest’anno: «Volevo calciarlo questo rigore, tutti i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi ha fatto piacere» ha spiegato Lozano ai microfoni di Dazn a fine partita «Io e Zielinski parliamo già del Mondiale, sarà speciale affrontarci in campo in Qatar, Messico-Polonia sarà una bella sfida».