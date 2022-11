Alvino: “Napoli vince, anche contro chi pratica calcio vergognoso”

Il Napoli vince contro l’Empoli 2-0: decisivi i gol di Lozano e Zielinski, contro la squadra toscana chiusa a riccio in difesa.

Carlo Alvino commenta Napoli-Empoli sui social e scrive: “10 è il voto per il Napoli come 10 sono le vittorie consecutive in campionato. Per la lode, prima della

sosta, aspettiamo sabato. La grandezza di questa squadra è la capacità di saper vincere in tanti modi, sempre e comunque, anche contro chi pratica un vergognoso anticalcio“.

Il riferimento di Alvino è sicuramente al calcio che Paolo Zanetti ha voluto giocare allo stadio Maradona. Il tecnico dei toscani è venuto a chiudersi con chiudersi con 11 uomini dietro la linea della palla. Nemmeno dopo il rigore segnato da Lozano c’è stata una reazione da parte dei toscani. L’Empoli ha continuato a chiudersi in difesa, con la speranza che il Napoli potesse sbagliare qualcosa per poi provare a colpire in contropiede. Ma anche in questo caso è mancata la forza di osare da parte dell’Empoli che portava sempre pochissimi uomini in attacco. Non è un caso che gli azzurri abbiano avuto il 75% di possesso di palla.