Spalletti: “Scudetto, il condominio è ancora più ampio. C’è chi aspetta il tonfo”

Luciano Spalletti commenta Napoli-Empoli, partita vinta dagli azzurri per 2-0 grazie ai gol di Lozano e Zielinski.

Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn commenta tatticamente Napoli-Empoli: “Loro ci hanno chiuso al centrocampo, dovevamo essere più veloci con la palla. Quando accadono cose del genere allora sono determinanti le qualità individuali delle squadre“.

Qualità che il Napoli ha trovato in Osimhen, più che caparbio a inventarsi il calcio di rigore giustamente concesso da Pairetto.

Spalletti commenta Napoli-Empoli

Ancora una volta Spalletti ha trovato i gol decisivi della panchina, dato che Lozano e Zielinski non sono partiti titolari. “Abbiamo giocato due giorni fa, quindi l’alternanza è fondamentale per riuscire a fare bene in tutte le partite. Si è visto che appena sono entrati gli innesti dalla panchina, siamo riusciti a cambiare la partita“.

Sulla sosta Spalletti ha aggiunto: “La sosta c’è per tutti. Quindi bisogna capire quali vantaggi si possono trarre“.

Sulla classifica il tecnico del Napoli dice: “Penso che il condominio sia diventato ancora più folto. Ci sono più di 7 inquilini rispetto allo scorso anno. Ci sono squadre come l’Udinese che stanno spingendo. La strada è lunghissima e bisogna stare sempre sul pezzo“.

Ma Spalletti aggiunge: “L’anno del Napoli? A me queste cose non interessano, c’ chi le dice per metterti sempre più in alto e poi parlare di tonfo“.