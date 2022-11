Napoli-Empoli – il web insorge: “Rigore assurdo a Osimhen”

Il Napoli è riuscito a sbloccare la partita grazie ad un rigore concesso da Pairetto a Osimhen per fallo di Parisi dell’Empoli.

La concessione del rigore in Napoli-Empoli ha fatto scatenare i tifosi delle altre squadre, oramai convinte che gli azzurri siano aiutati dagli arbitri. Sui social si trovano tantissimi post che polemizzano con l’arbitro Pairetto per il penalty concesso agli azzurri. “Assurdo dare quel rigore, oramai gli fischiano tutto” scrive uno degli utenti dei social.

Uno dei commenti sui social.

Nemmeno il dominio assoluto del Napoli con 18 tiri e 75% possesso di palla sembra giustificare la vittoria degli azzurri. Contro gli odiatori seriali c’è poco da fare. C’è chi sul rigore in Napoli-Empoli ha scritto: “Hanno dato sto rigore. Chiudiamo tutto che è meglio“.

Non si capisce che cosa hanno da contestare i tifosi delle altre squadre visto che il fallo di Parisi è evidente, il terzino dell’Empoli viene sorpreso dal movimento fulmineo del nigeriano che gli ruba spazio e tempo. Parisi è così sorpreso da prendere anche le gambe del giocatore avversario, quel tanto che basta per sbilanciarlo. Insomma rigore giusto per il Napoli, con Lozano che ha battuto per la prima volta Vicario, che fino ad ora aveva parato gli altri rigori assegnati contro l’Empoli.