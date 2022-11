Calciomercato Napoli: Giuntoli e lo scouting puntano due giocatori della Serie A

Calciomercato Napoli le ultime notizie: Cristiano Giuntoli tiene d’occhio Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Lazar Samardzic dell’Udinese.

Cristiano Giuntoli e lo scouting del Napoli continuano a muoversi a fari spenti. Ufficialmente il direttore sportivo degli azzurri ha fatto sapere che non verrà acquistato nessuno. Ma è chiaro che la rosa di Spalletti può essere completata, almeno in un paio di ruoli. Fino ad ora Zanoli non ha avuto grande possibilità di giocare, questo significa che il processo di maturazione non è ancora avvenuto del tutto, quindi un esterno destro si potrebbe prendere. Così come servirebbe un giocatore al posto di Lobotka. Spalletti sta provando Ndombele, ma anche in questo caso sembra volerci più tempo per l’adattamento. Magari durante la tournée in Turchia si potrà perfezionare questa mossa.

Calciomercato Napoli: Baldanzi e Samardzic

Ma gli introiti della Champions League, fanno pensare positivo. La società azzurra ha abbassato il tetto ingaggi in maniera significativa con gli addii di Mertens, Koulibaly, Ospina, Insigne, Ghoulam e Malcuit.

Per questo motivo è lecito aspettarsi qualche colpo ad effetto in prospettiva a gennaio. De Laurentiis lo ha già fatto in passato e potrebbe ripetere questa mossa. Uno degli obiettivi è Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli. Il giocatore viene seguito con grande interesse e può essere preso per essere lasciato in Toscana.

Altro giocatore importante è Lazar Samardzic che si sta mettendo in evidenza con l’Udinese. Il 20enne può giocare centrale di centrocampo e potrebbe completare la rosa azzurra, magari con la cessione di Demme che con Spalletti ha sempre trovato poco spazio.