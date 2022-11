Napoli su Baldanzi: giovane dell’Empoli che ha stregato Giuntoli

Il Napoli pensa a Tommaso Baldanzi giocatore di 19 anni di proprietà dell’Empoli, che Cristiano Giuntoli vuole portare in azzurro.

La linea dei giovani talenti è una di quelle particolarmente battute dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Per questo quando ci sono giocatori interessanti lo scouting si muove e continua a seguirlo, registrando prestazioni, pregi e difetti. Baldanzi ha fatto colpo su Giuntoli, lo si è visto anche durante l’ultima sfida Napoli-Empoli, in cui il giovane trequartista ha fatto registrare davvero un’ottima prestazione, sia in fase offensiva ma anche di attenzione tattica in fase di non possesso.

Calciomercato: Baldanzi-Napoli

Ovviamente durante la sfida Napoli-Empoli c’erano osservatori molto interessati della società partenopea, a vedere ancora più da vicino le movenze del giovane cresciuto nelle giovanili dell’Empoli.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset il Napoli pensa a Baldanzi e potrebbe anticipare l’acquisto già a gennaio, per poi decidere cosa fare in estate. Una manovra che non sarebbe nuova in casa Partenopea. Anche altri giocatori come Petagna e Inglese, ad esempio, sono stati presi a gennaio e poi lasciati nel club in cui stavano giocando. Baldanzi è un prospetto molto interessante ed il club azzurri sembra voler investire su questo calciatore che si sta mettendo in mostra all’Empoli.

In questa stagione con i toscani ha messo già a referto 2 gol in 6 presenze e sta avendo sempre più fiducia da parte di Paolo Zanetti, che sta puntando sulle sue qualità tecniche per portare l’Empoli alla salvezza.