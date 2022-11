Napoli-Udinese: test decisivo per Kvaratskhelia, cosa filtra da Castel Volturno

Kvicha Kvaratskhelia oggi test decisivo per Napoli-Udinese, lo staff medico valuterà il suo infortunio alla schiena.

Il giocatore si è fermato per due partite a causa di una lombalgia. Secondo Repubblica non è stato curato con infiltrazioni per evitare problemi di doping, per questo il suo rientro è stato ritardato. Ma ora sembra davvero possibile che possa tornare sul terreno di gioco. Il suo agente ha dato buone possibilità di vederlo in campo per Napoli-Udinese, ultima partita di questa prima parte di stagione che si gioca sabato allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti spera di poter riavere il suo giocatore per l’ultima di quest’anno, ma prima bisognerà avere il responso dello staff medico.

Kvaratskhelia ritorno in Napoli-Udinese

Fino ad ora i sanitari azzurri non hanno mai forzato il rientro di un calciatore, per evitare che possa avere delle ricadute, non accadrà nemmeno nel caso del georgiano. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Kvaratkshelia oggi sostiene un test decisivo in vista di Napoli-Udinese.

L’attaccante è molto migliorato, quasi non sente più dolore. Oggi proverà a correre e questa sarà la prova decisiva, che di sarà se potrà rientrare tra i convocati. Bisognerà capire se Kvaratskhelia non avverte dolore durante e dopo la corsa, in questo modo si deciderà la sua convocazione.

Sembra comunque complicato che possa scendere in campo dal primo minuto. Quindi è possibile che Spalletti debba pensare ancora ad un sostituto di Kvaratskhelia. Raspadori o Elmas sono i favoriti a giocare nella posizione di esterno mancino, con l’ex Sassuolo che non ha brillato con l’Empoli ma potrebbe avere una seconda chance nel match contro la squadra di Sottil allo stadio Maradona.